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Погибшего при уничтожении террориста полицейского Газиза Байтасова вспомнили в Павлодаре

12 Ноября 2020 14:16
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Погибшего при уничтожении террориста полицейского Газиза Байтасова вспомнили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Раненый в перестрелке капитан полиции погиб в 2011 году, успев спасти людей и обезвредить террориста. Он стал первым в Казахстане полицейским, получившим звание «Халық Қаһарманы», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня мы встретились с вами для того, чтобы почтить память о нашем коллеге, которого не стало ровно девять лет назад. С доблестью исполняя свой служебный долг перед Родиной, он спас жизни множества наших граждан, – сказал в своей речи заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жандос Орумбаев, когда на плацу регионального батальона патрульной полиции стражи порядка почтили память полицейского минутой молчания. - Господа! Я призываю вас нести службу ответственно и добросовестно, строго соблюдать законность, безупречно исполнять свой служебный долг и каждый день возвращаться к семье живым и здоровым!».

12 ноября 2011 года раненый в перестрелке капитан полиции Газиз Байтасов, чтобы спасти людей, смог обезвредить террориста с гранатой. Ценой спасения стала его собственная жизнь.

«Газиз Байтасов – первый полицейский в Казахстане, который удостоился высшей степени отличия в стране – звания «Халық Қаһарманы», - добавили в ведомстве.
Полицейский батальона старший лейтенант полиции Жанибек Раимбеков рассказал,
что подвиг Газиза Байтасова для него - яркий пример достойного служения Родине и исполнения профессионального долга полицейского.

«Его гибель стала настоящей трагедией, которая не оставила равнодушным ни одного казахстанца. Несмотря на то, что прошло уже 9 лет с тех страшных событий, память о Газизе Абдибековиче навсегда останется в наших сердцах», - отметил Ж. Раимбеков.
По мнению полицейского батальона старшего лейтенанта полиции Нурсултана Азаматова, Газиз Байтасов продемонстрировал всем готовность к достойному и самоотверженному служению государству и обществу, навсегда оставшись настоящим полицейским, на примере которого следует воспитывать молодое поколение.


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#Павлодарская область   #Память   #МВД РК  
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Антон Гагарин

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