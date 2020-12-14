Погибшего 80 лет назад под Смоленском казахстанского солдата перезахоронили в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Спустя 80 лет останки казахстанского солдата Сапаргали Мукалов, погибшего во время Второй мировой войны, были доставлены на родину в город Атырау. Аким региона Махамбет Досмухамбетов принял участие в церемонии проводов бойца в последний путь в Парке Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссыкой на службу коммуникаций Атырауской области.

После минуты молчания в память о погибшем воине взял слово глава региона Махамбет Досмухамбетов.

«Сегодня особенный день для всех нас. Еще один наш земляк вернулся на Родину. Вторая мировая война была одной из самых кровавых в истории человечества. В ней приняли участие сотни тысяч воинов из казахских степей, в том числе из Атырау. Многие наши земляки погибли в этой бойне, а их останки покоятся в земле от Волги до Берлина. Одним из не вернувшихся с поля боя был Сапаргали Мукалов. Спустя более 80 лет его душа теперь обретет покой. Казахстан, ключевыми принципами которого являются мир и согласие, подает хороший пример другим странам не забывая о своих сыновьях. Останки героя будут преданы родной земле», - сказал глава региона.

Останки безымянного солдата из Гурьевской (ныне Атырауской) области российские поисковики нашли в октябре под Смоленском. Был найден и медальон с надписью «КазССР Гурьевская область, г. Гурьев, Баксайский район, поселок Сарайчик. Получить Ербатыровой Рахимой». Благодаря этому медальону и была установлена личность бойца: Сапаргали Мукалов. В возвращении останков героя активно участвовали командир смоленского поискового отряда «Переправа» Наталья Максимова, командир поискового отряда «Майдан жолы» из Павлодара Александр Шитов, член республиканского молодежного движения Атырауской области «Жаңғыру жолы» Куаныш Юсупов

В церемонии прощания принял участие председатель ОО «Русское этнокультурное объединение «Былина» Андрей Кораблев. Он и рассказал о подвигах солдата на поле боя.

«Люди накрепко связываются со своей Родиной с самого первого момента своего рождения. Существует особенная сила, которая оберегает эту связь, сколько бы времени ни прошло. То, что Сапаргали вернулся на Родину - свидетельство большой связи родной земли и человека», - сказал на церемонии прощания от имени потомков фронтовика Марат Умбеталиев, поблагодарив всех, кто принял участии в перезахоронении солдата.

В Парке Победы представители общественности, горожане отдали дань памяти воину. Перезахоронили его на кладбище «Ногай» в Атырау.