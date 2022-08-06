РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:03, 06 Август 2022 | GMT +6

    Погибли 49 человек в ДТП с начала года в Атырауской области

    None
    None
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - С начала года в области произошло 184 дорожно-транспортных происшествия, в которых 49 человек погибли, 227 получили различные телесные повреждения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамент полиции Атырауской области.

    По информации ведомства, на территории города выявлено 1970 нарушений, на загородных трассах – 1 452, оставшиеся в районах области.

    «За 10 дней с начала оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия. На территории города Атырау произошло два ДТП, два человека получили различные телесные повреждения. А на 19-м километре трассы республиканского значения Атырау-Уральск столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли три человека», – сообщил старший инспектор по особым поручениям группы организации надзора за дорожным движением управления МПС ДП Атырауской области Аманжол Жумалиев.

    По сравнению с прошлым годом количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 17,9%. Для охраны общественного порядка и обеспечения дорожной безопасности рассматривается вопрос установки камер «Сергек» на загородных трассах республиканского значения Актобе - Атырау - Астрахань, Атырау - Уральск, Доссор - Кульсары - Бейнеу и областного значения Атырау - Индер, Индер - Карабау - Миялы - Сагиз.


    Теги:
    Общество Атырауская область Происшествия Транспорт ДТП Атырау Происшествия, ЧС
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!