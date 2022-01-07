Погибли 18 сотрудников силовых структур - МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число погибших при обеспечении правопорядка сотрудников силовых структур достигло 18 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

«На данный момент органами внутренних дел задержано 2298 человек по стране. При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибли 18 сотрудников силовых структур. Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии.

МВД продолжает работу по стабилизации ситуации и охране правопорядка. Призываем граждан соблюдать общественный порядок, не поддаваться на провокации и сообщать обо всех фактах правонарушений в органы внутренних дел», - сообщили в ведомстве.

Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений.

1. Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

2. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам – осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

3. Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

4. МЦРИАП совместно с МВД РК – на базе call-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

5. Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.

6. Акимам – стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

7. Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в г. Алматы и других регионах.

8. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

9. Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

10. МИД РК – обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.