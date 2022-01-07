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    23:00, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Погибли 18 сотрудников силовых структур - МВД РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Число погибших при обеспечении правопорядка сотрудников силовых структур достигло 18 человек. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    «На данный момент органами внутренних дел задержано 2298 человек по стране. При обеспечении правопорядка, пресечении преступлений и правонарушений, защите безопасности граждан погибли 18 сотрудников силовых структур. Пострадали 748 сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих Национальной гвардии.

    МВД продолжает работу по стабилизации ситуации и охране правопорядка. Призываем граждан соблюдать общественный порядок, не поддаваться на провокации и сообщать обо всех фактах правонарушений в органы внутренних дел», - сообщили в ведомстве.

    Ранее Президент Касым-Жомарт Токаев дал Правительству ряд срочных поручений.

    1. Создать специальную следственную группу в составе представителей Генпрокуратуры, МВД, КНБ и других компетентных структур для выявления причин произошедших событий, установления и привлечения к уголовной и административной ответственности всех виновных.

    2. Вооруженным силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам – осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащенности, поддержанию морального духа военнослужащих.

    3. Акиматам регионов обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и Вооруженных сил.

    4. МЦРИАП совместно с МВД РК – на базе call-центра 1414 организовать прямую линию для предоставления гражданам информации о пострадавших и пропавших без вести в результате действий преступных группировок.

    5. Создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков; приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных объектов, жилых домов в г. Алматы и других регионах после стабилизации ситуации.

    6. Акимам – стабилизировать работу коммунальных служб, общественного транспорта и объектов социальной инфраструктуры.

    7. Принять меры по оказанию государственной поддержки пострадавшим от преступных действий субъектам малого и среднего бизнеса в г. Алматы и других регионах.

    8. Нацбанку и АРФР – обеспечить восстановление стабильной и бесперебойной работы банков второго уровня и других финансовых организаций после стабилизации ситуации.

    9. Принять меры по защите дипломатических представительств, а также субъектов иностранных инвестиций и бизнеса зарубежных компаний.

    10. МИД РК – обеспечить поддержание постоянных связей с зарубежными государствами, международными организациями и другими партнерами по всем текущим вопросам двустороннего и многостороннего сотрудничества.


    Теги:
    МВД РК Нацгвардия Общество Правоохранительные органы
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