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    11:30, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    Погибла женщина в ДТП в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Она была госпитализирована после аварии и умерла, не приходя в сознание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Первого июня, в 23.00, на автодороге Аэропорт-Павлодар 27-летний водитель автомашины «БМВ», не выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, совершил наезд на дерево и на опору освещения. В результате ДТП пассажир с травмами госпитализирована в больницу, где, не приходя в сознание, скончалась», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В департаменте добавили, что машину водворили на специальную штрафную стоянку. Назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка.
    «С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 168 ДТП, в результате которых десять человек погибли, ещё 252 травмированы», - добавили в ДП.


    Теги:
    МВД РК ДТП Общество Правоохранительные органы Павлодарская область
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