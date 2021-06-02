Погибла женщина в ДТП в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Она была госпитализирована после аварии и умерла, не приходя в сознание, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Первого июня, в 23.00, на автодороге Аэропорт-Павлодар 27-летний водитель автомашины «БМВ», не выбрав безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, совершил наезд на дерево и на опору освещения. В результате ДТП пассажир с травмами госпитализирована в больницу, где, не приходя в сознание, скончалась», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В департаменте добавили, что машину водворили на специальную штрафную стоянку. Назначена судмедэкспертиза. Проводится проверка.

«С начала текущего года на территории Павлодарской области зарегистрировано 168 ДТП, в результате которых десять человек погибли, ещё 252 травмированы», - добавили в ДП.