Погиб на месте ДТП водитель в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 22-летний шофёр не справился с управлением и перевернулся в Железинском районе Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На 118-м километре автодороги Башмачное-Озерное, вблизи села Жана-Жулдыз Железинского района, 22-летний водитель автомашины «ВАЗ-21015», не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание«, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка«, - добавили в правоохранительных органах.

