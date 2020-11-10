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Погиб на месте ДТП водитель в Павлодарской области
10 Ноября 2020 12:24
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ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 22-летний шофёр не справился с управлением и перевернулся в Железинском районе Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«На 118-м километре автодороги Башмачное-Озерное, вблизи села Жана-Жулдыз Железинского района, 22-летний водитель автомашины «ВАЗ-21015», не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание«, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка«, - добавили в правоохранительных органах.
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