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Погиб на месте ДТП водитель в Павлодарской области

10 Ноября 2020 12:24
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Погиб на месте ДТП водитель в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 22-летний шофёр не справился с управлением и перевернулся в Железинском районе Павлодарской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«На 118-м километре автодороги Башмачное-Озерное, вблизи села Жана-Жулдыз Железинского района, 22-летний водитель автомашины «ВАЗ-21015», не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание«, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится проверка«, - добавили в правоохранительных органах.


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#Павлодарская область   #ДТП   #МВД РК  
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Автор:

Антон Гагарин

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