Погиб мужчина, выпавший из окна многоэтажки в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погиб мужчина, выпавший из окна многоэтажки в Нур-Султане. Об этом сообщили в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«21 июня вечером на городскую станцию скорой медицинской помощи поступил вызов о падении человека с многоэтажки. Бригада врачей сразу же прибыла на место происшествия. Мужчину, 1989 года рождения, отвезли в многопрофильную городскую больницу №2. Мужчина был в тяжелом состоянии, к сожалению, от полученных травм он скончался», - говорится в сообщении.

В этот же день произошел еще один случай по этому же адресу. О состоянии женщины, пытавшейся покончить с собой, также рассказали в ведомстве.

«Бригада врачей была на месте, женщина упала с многоэтажного дома. Женщину, 1986 года рождения, отвезли в многопрофильную городскую больницу №2. При поступлении у пациентки диагностированы перелом таза, закрытая черепно-мозговая травма. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме, женщина находится в палате», - отметили в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что в полицию города Нур-Султана поступил вызов о падении человека. Из окна восьмого этажа по улице Кабанбай батыра выпал парень.