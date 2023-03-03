Погиб курсант Военного института Сухопутных войск

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 3 марта на посту караульного наряда учебного центра Военного института Сухопутных войск без признаков жизни был обнаружен курсант 1-го курса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

По факту начато досудебное расследование. Для установления причин и обстоятельств произошедшего направлена специальная комиссия во главе с первым заместителем главнокомандующего Сухопутными войсками РК. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

Командование и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего.