Погиб известный казахстанский лыжник Николай Чеботько

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ушел из жизни известный казахстанский лыжник, обладатель бронзовой медали чемпионата мира-2013 Николай Чеботько. Об этом сообщила Национальная федерация лыжных гонок Казахстана на официальной странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня мы понесли невосполнимую утрату - в результате несчастного случая погиб Заслуженный мастер спорта РК по лыжным гонкам Николай Чеботько.

От лица всего спортивного сообщества мы выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Николая. Скорбим вместе с вами. Просим Всевышнего о силе и терпении. Царствие Небесное. Жаны жанатта болсын», - говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте НОК, участник четырех Олимпийских игр погиб в результате ДТП. Авария случилась в ночь на 24 января вблизи поселка Боровое (Акмолинская область).



Николаю Чеботько было 38 лет. В Кубке мира Чеботько дебютировал в 2001 году, в ноябре 2002 года первый раз попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. Всего в десятку лучших на этапах Кубка мира он попадал 14 раз.

В его активе три золотые, четыре серебряные и две бронзовые медали Азиатских игр.



За свою яркую спортивную карьеру Николай завоевывал медали на крупнейших международных соревнованиях, поднимался на бессчетное количество пьедесталов, представлял Казахстан перед всем мировым лыжным сообществом, но всегда оставался человеком с большим и открытым сердцем, патриотом своей страны и области, которую представлял.

Бесценен вклад Николая и в развитие детского лыжного спорта. На протяжении многих лет ежегодная «Гонка на призы ЗМС Николая Чеботько» становилась настоящим детским праздником и собирала более 500 юных лыжников из всех регионов Казахстана в Щучинске, а открытые уроки под руководством Николая привлекали не только молодое поколение, но и спортсменов и любителей лыжных гонок старшего возраста, рассказали в Федерации лыжных гонок Казахстана.