Погиб двухлетний малыш: в Костанайской области увеличилось число смертельных  ДТП

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — С начала года в Костанайской области совершено 115 ДТП, 14 из них - за последние 10 дней. Об увеличении ДТП сообщили в департаменте полиции Костанайской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал в ходе брифинга заместитель начальника УМПС Виталий Цой, с начала года в области произошло 115 дорожно- транспортных происшествий.

«В том числе 6 из них - с участием детей. Погибли 27 человек, 3 из них - дети. 140 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, из них 6 - несовершеннолетние. Только за 10 дней июля совершенно 14 ДТП, в которых погибли 6 человек и 10 получили телесные повреждения», - сказал В. Цой.

По словам замначальника УМПС, в основном, главная причина аварий на дорогах - нарушение водителями скоростного режима, правил маневрирования и обгона. В числе причин также невнимательность водителей и пешеходов.

«Так, к примеру, 11 июля около 19:15 на 29 км дороги Аулиеколь-Москалевка водитель, 1961 года рождения, управляя автомобилем «Renault Megan», не справился с управлением и машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП пассажир, ребенок 2019 года рождения, от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пассажир, 1992 года рождения, и водитель госпитализированы в реанимационное отделение Аулиекольской райбольницы»,- рассказал В. Цой.

Ещё один случай также произошёл недавно. 10 июля на дороге Денисовка-Житикара, возле села Ерсай, водитель, 1959 года рождения, за рулем «Hyundai Sonata» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Он скончался на месте.

«9 июля при въезде в поселок Щербаково Алтынсаринского района женщина, 1986 года рождения, управляя автомобилем «Hyundai Accent», при совершении обгона не справилась с управлением и допустила столкновение с обгоняемой автомашиной ВАЗ. В результате ВАЗ опрокинулся в кювет. Пассажир ВАЗа скончался в реанимационном отделении областной больницы»,- добавил он.

Все эти аварии, по словам Виталия Цоя, произошли на ровном участке дороги и в светлое время суток, «однако невнимательность и самонадеянность водителей привели к тяжким последствиям»

В связи с этим, в полиции просят водителей быть предельно внимательными на дорогах и соблюдать ПДД, а также скоростной режим.

Вместе с тем, В. Цой также сообщил, что в Костанайской области с сегодняшнего дня начинается месячник - оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога». Планируется увеличение плотности нарядов патрульной полиции на загородных трассах, а также в ночное время в городах и населенных пунктах.