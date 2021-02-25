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Поэзия Жамбыла Жабаева звучала в Киеве

25 Февраля 2021, 23:41
Поэзия Жамбыла Жабаева звучала в Киеве

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - В преддверии дня рождения выдающегося казахского поэта-импровизатора Жамбыла Жабаева казахская диаспора в Киеве совместно с Посольством Казахстана в Украине провели чтения стихов в здании общественной Библиотеки имени Ж. Жабаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook Посольства РК в Украине.

«Участники мероприятия продекламировали стихи Ж. Жабаева на казахском, украинском и русском языках – «Тарас», «Алатау», «Ответ сыну» и другие, рассказали его биографию, а также организовали чаепитие с казахскими угощениями», - рассказали в посольстве.

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photo Как известно, в этом году Казахстан отмечает 175-летие Жамбыла Жабаева. В Киеве в его честь названа одна из улиц и установлен памятник в парке «Нивки».

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Культура   Юбилей   Украина   Дата   Общество   30 лет Независимости  
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