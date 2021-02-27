Поэзия Жамбыла зазвучала в социальных сетях

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Литературный проект посвятили 175-летию со дня рождения великого казахского акына Жамбыла Жабаева в Жамбылском областном русском драматическом театре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«28 февраля – особый день для всех казахстанцев, особенно для жителей Жамбылской области, - говорит заведующая литературной частью областного русского драматического театра Ольга Махиня. - В этом году мы отмечаем 175-летие великого казахского акына Жамбыла Жабаева. В честь этого в нашем театре запущен литературный проект, в котором артисты и другие наши работники читают произведения поэта. Видеоролики с записями поэзии знаменитого акына доступны в социальных сетях на официальных страницах театра. Поэтическая рубрика, где звучат произведения и факты из жизни Жамбыла, сегодня особенно актуальна для молодого поколения».

Отметим, что в записанных работниками жамбылского театра видеороликах звучат «Песня об искусстве» (читают артисты Марина и Анатолий Просалович), «Кокем» (Галина Соколова), «Алатау» (Надежда Турманидзе»), «Кемшат» (Надежда Новикова), «Белсендилерге» (Адилет Кулмурзаев). Отрывок из биографического эпоса читает Елена Козаченко, стихотворение «Кумыс» исполняет контролер театра Татьяна Пушняк. Легендарное стихотворение, обращенное к ленинградцам, читает актер Самат Махамбетов.

Звучат здесь и поэтические строки Нины Виноградовой (Паниш), которая долгое время прожила в Ленинграде и свои патриотические стихи посвятила Жамбылу Жабаеву - их прочли актрисы театра Ольга Избасарова и Анель Мурзабекова.

В качестве фона к видеороликам с поэзией Жамбыла Жабаева гармонично использованы виды природы Казахстана и отрывки экранизаций о Жамбыле из видеоархивов.