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Поездки на автотранспорте с электронным удостоверением личности узаконены в Казахстане

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
8 Октября 2021, 16:46
Поездки на автотранспорте с электронным удостоверением личности узаконены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане узаконено использование электронного удостоверения личности в автотранспортных перевозках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Внесены изменения в Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, которые позволяют казахстанцам использовать удостоверение личности в цифровом формате наравне с удостоверением личности на бумажном носителе.

В частности, при поездках в автобусах на межрайонных (междугородных внутриобластных) маршрутах пассажиры смогут предъявлять удостоверение личности по своему усмотрению - в оригинале или в форме электронного документа посредством сервиса цифровых документов (через сотовый телефон).

Также, предусмотрена возможность приобретения билетов по цифровому удостоверению личности на автовокзалах, автостанциях, в пунктах обслуживания пассажиров, получение багажа при поездках по международным, междугородным, межобластным, межрайонным (междугородным внутриобластным) маршрутам.

Кроме того, водители такси при прохождении предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования смогут использовать удостоверение личности как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

Вышеуказанные нормы приняты Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК (№ 524 от 4 октября 2021г.) по поручению Правительства страны для развития цифровых технологий и расширения возможностей граждан реализовывать свои права без необходимости носить с собой оригиналы удостоверений личности.


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