Поездка детей в Дубай обернулась уголовным делом в Астане

В Астане полиция расследует уголовное дело после коллективного заявления родителей воспитанников кружка домбры. По предварительным данным, 32-летний мужчина собирал с них деньги, обещая организовать детям поездку на конкурс в Дубай, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство внутренних дел РК.

В Астане полиция начала досудебное расследование после коллективного заявления родителей воспитанников кружка домбры.

По предварительным данным полиции, 32-летний мужчина предложил родителям организовать поездку воспитанников кружка в ОАЭ для участия в конкурсе. Поверив ему, родители передали деньги — суммы в каждом случае были разными. Однако поездка не состоялась.

В итоге родители обратились с коллективным заявлением в полицию. Сейчас следователи установили 11 эпизодов предполагаемого мошенничества.

Возбуждено уголовное дело. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяет, могли ли к этому быть причастны другие люди.

В полиции призвали граждан перед передачей денег проверять достоверность предоставленной информации, документы и условия оказания услуг, а также не доверять обещаниям, которые не подтверждены официально.

В преддверии нового учебного года мошенники традиционно подстраиваются под растущий спрос и информационную повестку. Где могут подстерегать финансовые опасности — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.