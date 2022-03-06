Поезда с востока Украины в направлении запада бесплатно эвакуируют желающих уехать

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - «Украинские железные дороги» сделали все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и отменили продажу билетов на них. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК в Украине.

Пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами по расписанию:

№1/2 Константиновка - Ивано-Франковск (Kostiantynivka - Ivano-Frankivsk)

№3/4 Запорожье - Ужгород (Запорожье - Ужгород)

№5/6 Мариуполь - Рахов (Mariupol - Rakhiv)

№7/8 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)

№15/16 Харьков - Рахов (Kharkiv - Rakhiv)

№17/18 Харьков - Ужгород (Kharkiv - Uzhhorod)

№21/22 Харьков - Трускавец (Kharkiv - Truskavets)

№25/26 Одесса - Рахов (Odessa - Rakhiv)

№29/30 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)

№31/32 Кривой Рог – Ужгород (Kryvyi Rih – Uzhhorod)

№35/36 Одесса - Перемышль (Odessa - Przemyśl)

№37/38 Одесса - Ужгород (Odessa - Ужгород)

№41/42 Днепр – Трускавец (Dnipro - Truskavets)

№45/46 Краматорск - Ужгород (Краматорск - Ужгород)

№49/50 Киев - Трускавец (Kyiv - Truskavets)

№55/56 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv)

№57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп (Kyiv - Vorokhta, Chop)

№77/78 Одесса – Ковель (Odessa – Kovel)

№81/82 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)

№85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель (курсирует в Запорожье) (Novooleksiyivka - Lviv, Kovel (runs to Zaporizhia)

№91/92 Киев – Львов (Kyiv – Lviv)

№95/96 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv)

№97/98 Киев - Ковель (Kyiv - Kovel)

№114/113-142/141 Лиман – Львов (Lyman – Lviv)

№119/120 Запорожье - Львов (Zaporozhye - Lviv)

№129/130 Кременчуг – Ворохта (Kremenchug – Vorokhta)

№149/150 Полтава – Черновцы (Poltava – Chernivtsi)

№135/136 Одесса - Черновцы (Odessa - Chernivtsi)

№249/250 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)

№749/750 Киев - Ивано-Франковск (Kyiv - Ivano-Frankivsk)

№ 705 Дарница – Киев Пас – Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)

№ 715 Дарница - Киев Пас - Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)

№ 723 Харьков – Львов (Kharkiv - Lviv)

№ 747 Киев – Тернополь. (Kyiv – Тернопил)

Приоритет при посадке на эти поезда, как и на все эвакуационные, имеют дети, женщины и пожилые. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.