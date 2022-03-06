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    18:20, 05 Март 2022 | GMT +6

    Поезда с востока Украины в направлении запада бесплатно эвакуируют желающих уехать

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    КИЕВ. КАЗИНФОРМ - «Украинские железные дороги» сделали все рейсы с востока в направлении запада Украины эвакуационными и отменили продажу билетов на них. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства РК в Украине.

    Пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться следующими поездами по расписанию:

    №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск (Kostiantynivka - Ivano-Frankivsk)

    №3/4 Запорожье - Ужгород (Запорожье - Ужгород)

    №5/6 Мариуполь - Рахов (Mariupol - Rakhiv)

    №7/8 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)

    №15/16 Харьков - Рахов (Kharkiv - Rakhiv)

    №17/18 Харьков - Ужгород (Kharkiv - Uzhhorod)

    №21/22 Харьков - Трускавец (Kharkiv - Truskavets)

    №25/26 Одесса - Рахов (Odessa - Rakhiv)

    №29/30 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)

    №31/32 Кривой Рог – Ужгород (Kryvyi Rih – Uzhhorod)

    №35/36 Одесса - Перемышль (Odessa - Przemyśl)

    №37/38 Одесса - Ужгород (Odessa - Ужгород)

    №41/42 Днепр – Трускавец (Dnipro - Truskavets)

    №45/46 Краматорск - Ужгород (Краматорск - Ужгород)

    №49/50 Киев - Трускавец (Kyiv - Truskavets)

    №55/56 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv)

    №57/59-№58/60 Киев - Ворохта, Чоп (Kyiv - Vorokhta, Chop)

    №77/78 Одесса – Ковель (Odessa – Kovel)

    №81/82 Киев – Ужгород (Kyiv – Uzhhorod)

    №85/87-86/88 Новоалексеевка - Львов, Ковель (курсирует в Запорожье) (Novooleksiyivka - Lviv, Kovel (runs to Zaporizhia)

    №91/92 Киев – Львов (Kyiv – Lviv)

    №95/96 Киев - Рахов (Kyiv - Rakhiv)

    №97/98 Киев - Ковель (Kyiv - Kovel)

    №114/113-142/141 Лиман – Львов (Lyman – Lviv)

    №119/120 Запорожье - Львов (Zaporozhye - Lviv)

    №129/130 Кременчуг – Ворохта (Kremenchug – Vorokhta)

    №149/150 Полтава – Черновцы (Poltava – Chernivtsi)

    №135/136 Одесса - Черновцы (Odessa - Chernivtsi)

    №249/250 Киев - Черновцы (Kyiv - Chernivtsi)

    №749/750 Киев - Ивано-Франковск (Kyiv - Ivano-Frankivsk)

    № 705 Дарница – Киев Пас – Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)

    № 715 Дарница - Киев Пас - Львов (Darnytsia - Kyiv Pass - Lviv)

    № 723 Харьков – Львов (Kharkiv - Lviv)

    № 747 Киев – Тернополь. (Kyiv – Тернопил)

    Приоритет при посадке на эти поезда, как и на все эвакуационные, имеют дети, женщины и пожилые. Время отправления и маршрут поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации.


    Теги:
    Украина Транспорт Международная деятельность МИД РК
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