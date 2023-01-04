Поезда опаздывают из-за непогоды в нескольких регионах Казахстана

4 Января 2023, 16:35

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В национальной компании «Қазақстан темір жолы» предоставили информацию по опозданию пассажирских поездов из-за непогоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный перевозчик сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности движения установлены ограничения скорости движения на железнодорожных участках.

С опозданием следуют пассажирские поезда:

- 3/4 и 9/10 «Астана-Алматы»,

- 45/46 «Павлодар-Туркестан»,

- 51/52 «Алматы-Уральск»,

- 65/66 «Астана-Жезказган»,

- 71/72 и 86/85 «Астана-Шымкент»,

- 73/74 «Алматы-Жезказган»,

- 105/106 «Алматы-Петропавловск», - говорится в сообщении.

Уточняется, что принимаются все необходимые меры по восстановлению установленного графика движения пассажирских поездов.

«Проводится информирование пассажиров на вокзалах об опоздании пассажирских поездов. Ежедневно и круглосуточно предоставляется информация через справочную службу 1433. При задержке поезда свыше трех часов направляется «SMS-оповещение» об опоздании поезда и изменении условий проезда», - отметили в компании.

Информационная поддержка по вопросам возврата проездных документов (билетов) оказывается по номеру: +7 (707) 270-36-64 (WhatsApp), уплачивается штраф в размере трех процентов от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки поезда.

При задержке поезда более шести часов предоставляется бесплатное питание в вагонах-ресторанах. На вокзалах обеспечивается контроль за бесперебойной работой пунктов питания, торговых точек, санитарных зон (туалетов).