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Поезда на севере Германии остановились из-за диверсии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
9 Октября 2022, 09:33
Поезда на севере Германии остановились из-за диверсии

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - По данным железнодорожного оператора Deutsche Bahn, к остановке движения поездов на севере и северо-западе Германии в субботу утром 8 октября привел «акт саботажа, направленный против инфраструктуры связи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Приостановка движения коснулась пассажиров на главном железнодорожном вокзале Берлина - в частности, было парализовано движение между столицей и Кельном. Почти на 3 часа были прерваны все высокоскоростные и региональные сообщения, а также грузовые перевозки.

Представитель концерна Deutsche Bahn заявил, что причиной стала диверсия с кабелями, обеспечивающими работу системы радиосвязи, без которой движение поездов невозможно. Сообщается, что сбой уже устранен.


Кадр из видео Euronews

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