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Поезда из Атырауской области приостановят по четырем направлениям
29 Августа 2020 21:22
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АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пассажирские поезда из Атырау в четыре области будут приостановлены, передает МИА «Казинформ».
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Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, поезда в четырех направлениях будут приостановлены c 00.00 часов 31 августа 2020 года до 00.00 часов 14 сентября 2020 года.
«Запретить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Нур-Султан, г. Алматы, Актюбинской и Мангистауской областей», - говорится в постановлении.
Напомним, ограничительные меры в Атырауской области продлили до 14 сентября. В регионе сохраняется масочный режим, при этом возобновляются многие виды деятельности.
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