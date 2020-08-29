Поезда из Атырауской области приостановят по четырем направлениям

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Пассажирские поезда из Атырау в четыре области будут приостановлены, передает МИА «Казинформ».

Согласно постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области, поезда в четырех направлениях будут приостановлены c 00.00 часов 31 августа 2020 года до 00.00 часов 14 сентября 2020 года.

«Запретить пассажирские железнодорожные перевозки по направлениям г. Нур-Султан, г. Алматы, Актюбинской и Мангистауской областей», - говорится в постановлении.

Напомним, ограничительные меры в Атырауской области продлили до 14 сентября. В регионе сохраняется масочный режим, при этом возобновляются многие виды деятельности.