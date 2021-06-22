РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:18, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Поезда из Алматы и столицы в Усть-Каменогорск будут ходить ежедневно

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Увеличивается периодичность курсирования пассажирских поездов из Нур-Султана и Алматы в Усть-Каменогорск. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

    В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 16 июня 2021г. и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 18 июня 2021г. увеличивается периодичность курсирования следующих пассажирских поездов:

    • №68/67 «Нур-Султан Нурлы жол – Оскемен-1» вместо 1 раза в неделю будет курсировать ежедневно, отправлением из Нур-Султана с Нурлы жол с 23.06.2021г., прибытием/отправлением из Оскемен-1 с 24.06.2021г.;

    • №351/352 «Алматы-2 – Оскемен-1» вместо графика «через день» будет курсировать ежедневно, отправлением из Алматы-2 с 23.06.2021г., прибытием в Оскемен-1 24.06.2021г., отправлением из Оскемен-1 с 25.06.2021г., прибытием в Алматы-2 26.06.2021г.

    «В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять железнодорожные билеты онлайн на сайте Bilet.railways.kz, и используя мобильное приложение «Билеты КТЖ», а также соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов», - говорится в сообщении пресс-службы НК «КТЖ».


    Теги:
    Восточно-Казахстанская область Транспорт КТЖ Астана Алматы для mail.ru
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!