Поезд «Тальго» запустят по маршруту Астана – Достык

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор АО «Пассажирские перевозки» Жанибек Тайжанов сообщил о запуске поезда «Тальго» по маршруту «Астана-Достык», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В этом году до озера Алаколь продолжат курсировать 11 маршрутов из Астаны, Алматы, Восточно-Казахстанской и Абайской областей. Количество пассажирских мест увеличится на 6%, до 276 тысяч», - сообщили в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Для туроператоров действует порядок на раннее резервирование билетов на коммерческие поезда – от 180 суток до отправления поезда.

В компании добавили, что рассматривается формирование интермодальных перевозок (перевозка двумя или более видами транспорта) до озера Алаколь из Шымкента, Павлодара, Усть-Каменогорска, Кызылорды.

В прошлом году до побережья Алаколя ж/д транспортом доставили 243 тысячи пассажиров:

- из южного региона страны – 118 тысяч;

- из северного – 72 тысячи,

- из ВКО – 52 тысячи.