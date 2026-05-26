Поезд столкнулся со школьным автобусом в Бельгии: стали известны подробности

Сегодняшнее столкновение школьного автобуса с поездом в бельгийском городе Буггенхаут, в результате которой погибли четыре человека, вызвало резонанс по всей Европе, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Брюсселе.

Свои соболезнования родственникам жертв трагедии выразили премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского парламента Роберта Метсола и другие.

Стало известно, что в результате происшествия погибли двое детей в возрасте 12 и 15 лет, 27-летний сопровождающий и 49-летний водитель. Всего в школьном автобусе находилось семь человек. Дети и персонал направлялись утром на занятия в школу Richtpunt Campus Buggenhout для детей с особыми потребностями здоровья.

Утром микроавтобус ехал по улице Керкхофстраат, параллельной железнодорожной линии, и повернул налево в сторону Вирхёйзена, пересекая железную дорогу, которая в тот момент была закрыта.

Камеры показывают, что шлагбаумы были опущены и на переезде был включен красный свет.

Тем не менее, в 8:08 утра микроавтобус был сбит поездом, который двигался со скоростью 90 км/ч. В железнодорожной компании сообщили, что состав снижал скорость поскольку подъезжал к станции, и машинист предпринял экстренное торможение.

Свидетель трагедии Филемон Ван Рансбек рассказал телеканалу VRT, что стоял перед закрытым железнодорожным переездом и видел, как произошла авария.

— Автобус взлетел в воздух, его подбросило. Это произошло за секунду, вы не поверите, как быстро это случилось. Моя жена подбежала туда; она услышала крики и плач, — сказал он.

Дэвид Верхулст живет неподалеку от места аварии и шел к своей машине, когда внезапно услышал очень громкий хлопок. «Потом я увидел автобус. Многие люди делали искусственное дыхание, все бегали туда-сюда, и пожарные тоже быстро прибыли на место».

Местные жители говорят, что это не самый удобный железнодорожный переезд. Там сходятся четыре или пять улиц — довольно шумно и суетливо.

Житель Дэвид Верхулст: место трагедии — не самый приятный железнодорожный переезд. В окрестностях также много школ, поэтому с 8 до 9 часов утра здесь очень много машин и пешеходов, в том числе и на этом переезде».

— Мы пока не разглашаем информацию о пострадавших. Предварительные выводы железнодорожной полиции уже сделаны. Прокуратура посетит место происшествия. На месте работают эксперт по дорожно-транспортным происшествиям и эксперты криминалистической лаборатории, — заявила Ан Бергер из Федеральной полиции.

Бельгийская транспортная компания Infrabel сообщила, что это одна из самых серьезных аварий на железнодорожном переезде в стране.