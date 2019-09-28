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Поезд столкнулся с автомобилем в Актюбинской области: погиб 82-летний водитель
28 Сентября 2019 11:00
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ШАЛКАР. КАЗИНФОРМ - В городе Шалкаре Актюбинской области товарный поезд сбил автомашину «УАЗ», погиб 82-летний водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации Кандыагашской транспортной прокуратуры, ДТП произошло 25 сентября на переезде на окраине города Шалкара. Товарный поезд ехал по маршруту Жезказган - Бейнеу.
82-летний водитель «УАЗ» выехал на запрещающий сигнал и не успел вовремя проскочить. Поезд протаранил машину, искорежив металл. Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.
По данному факту актюбинскими полицейскими начато расследование, которое прояснит обстоятельства происшествия.
Ключевые слова: Актюбинская область, ДТП,
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