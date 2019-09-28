Поезд столкнулся с автомобилем в Актюбинской области: погиб 82-летний водитель

ШАЛКАР. КАЗИНФОРМ - В городе Шалкаре Актюбинской области товарный поезд сбил автомашину «УАЗ», погиб 82-летний водитель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации Кандыагашской транспортной прокуратуры, ДТП произошло 25 сентября на переезде на окраине города Шалкара. Товарный поезд ехал по маршруту Жезказган - Бейнеу.

82-летний водитель «УАЗ» выехал на запрещающий сигнал и не успел вовремя проскочить. Поезд протаранил машину, искорежив металл. Водитель от полученных травм погиб на месте происшествия.

По данному факту актюбинскими полицейскими начато расследование, которое прояснит обстоятельства происшествия.















