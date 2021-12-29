Поезд столкнулся с автомашиной на железнодорожном переезде в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На железнодорожном переезде в районе автоЦОНа в Костанае автомобиль столкнулся с поездом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

«Сегодня утром в районе АвтоЦОНа произошло ДТП – поезд, следующий по направлению «Нур-Султан- Уральск», на железнодорожном переезде столкнулся с автомашиной марки Chevrolet Cruze под управлением 40-летнего водителя. В настоящее время на месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа», - прокомментировали в департаменте.

Уже установлено, что водитель пытался проехать переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Проводятся необходимые следственные действия. В Департаменте полиции еще раз обращаются к водителям с просьбой о соблюдении правил дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.