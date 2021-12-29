Поезд столкнулся с автомашиной на железнодорожном переезде в Костанае
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На железнодорожном переезде в районе автоЦОНа в Костанае автомобиль столкнулся с поездом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.
«Сегодня утром в районе АвтоЦОНа произошло ДТП – поезд, следующий по направлению «Нур-Султан-
Уже установлено, что водитель пытался проехать переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Проводятся необходимые следственные действия. В Департаменте полиции еще раз обращаются к водителям с просьбой о соблюдении правил дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.
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