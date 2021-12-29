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Поезд столкнулся с автомашиной на железнодорожном переезде в Костанае

29 Декабря 2021 11:57
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Поезд столкнулся с автомашиной на железнодорожном переезде в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — На железнодорожном переезде в районе автоЦОНа в Костанае автомобиль столкнулся с поездом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции региона.

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«Сегодня утром в районе АвтоЦОНа произошло ДТП – поезд, следующий по направлению «Нур-Султан-Уральск», на железнодорожном переезде столкнулся с автомашиной марки Chevrolet Cruze под управлением 40-летнего водителя. В настоящее время на месте происшествия работает дежурная следственно-оперативная группа», - прокомментировали в департаменте.

Уже установлено, что водитель пытался проехать переезд на запрещающий сигнал светофора. Водитель госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Проводятся необходимые следственные действия. В Департаменте полиции еще раз обращаются к водителям с просьбой о соблюдении правил дорожного движения, особенно в сложных погодных условиях.


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Автор:

Жанна Мусабаева

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