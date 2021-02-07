Поезд сошел с рельсов в Жамбылской области

ОТАР. КАЗИНФОРМ - В Кордайском районе Жамбылской области произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда № 2534 сообщением «Шу-Алматы», передает МИА «Казинформ».

«6 февраля в 15:30 в Кордайском районе Жамбылской области, 3858 км перегона «Бель-Анрахай», произошел сход 10 порожних платформ грузового поезда № 2534 сообщением «Шу-Алматы» (состав из 54 порожних), из них 7 с опрокидыванием на бок (5 ушли в кювет, 2 опрокинулись на нечетный путь), 3 платформы сошли с рельсов. В результате произошла задержка на ст. Отар: пассажирский поезд № 3 сообщением «Алматы-Нур-Султан» - 4 часа 45 минут (167 пассажиров, из них 3 детей, 18 вагонов); пассажирский поезд № 15 сообщением «Алматы-Петропавловск» - 2 часа 37 минут (445 пассажиров, из них 43 детей, 16 вагонов); пассажирский поезд № 41 сообщением «Алматы-Атырау» - 1 час (227 пассажиров, из них 1 ребенок, 17 вагонов); пассажирский поезд № 43 сообщением «Алматы-Костанай» - 30 минут (200 пассажиров, из них 1 ребенок, 19 вагонов). Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

По информации ведомства, в 21:30 было восстановлено движение пассажирских поездов по нечетному пути.

«Ремонтно-восстановительные работы проводятся силами АО «НК «КТЖ» (50 работников, 6 единиц техники и 2 восстановительных поезда ст. Шу и ст. Алматы). На место выезжали 4 сотрудника ДЧС и 6 сотрудников полиции», - дополнили в ДЧС.