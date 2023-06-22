Поезд сошел с рельсов в Тунисе: два человека погибли, 34 пострадали

ТУНИС. КАЗИНФОРМ - Пассажирский поезд сошел с рельсов и перевернулся в восточном Тунисе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Africa News.

По данным Государственной железнодорожной компании SNCFT, два человека погибли и 34 получили ранения.

Инцидент произошел после полуночи. Поезд, курсировавший между Тунисом и южным городом Габес, сошел с рельсов недалеко от города Мсакена, примерно в 150 километрах от столицы. Среди погибших – машинист и пассажир поезда.

«Начато расследование для выяснения обстоятельств, причин аварии и установления виновных», - добавили в SNCFT.

Авария произошла через 15 месяцев после столкновения двух поездов на юге Туниса, в результате чего пострадали около 100 человек. Также в декабре 2016 года 5 человек погибли и более 50 получили ранения в том же районе при столкновении поезда и общественного автобуса. В июне 2015 года в Тунисе произошла одна из самых страшных железнодорожных катастроф: 18 человек погибли при столкновении поезда с грузовиком в Эль-Фахсе, примерно в 60 километрах к югу от Туниса. Авария произошла из-за неисправности сигнализации на железнодорожном переезде.