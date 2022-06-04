4 Июня 2022 11:09

Поезд сошел с рельсов в Баварии, есть жертвы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Железнодорожная катастрофа произошла близ Гармиш-Партенкирхена. Погибли три человека, еще 60 получили травмы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dw.com.

В Верхней Баварии в результате крупной железнодорожной катастрофы близ города Гармиш-Партенкирхен погибли не менее трех человек, еще около 60 пассажиров получили травмы, 16 из них - тяжелые, сообщила полиция города Розенхайм в пятницу, 3 июня.

Региональный поезд, следовавший из Гармиш-Партенкирхена в Мюнхен, сошел с рельсов в районе деревни Бурграйн, три вагона опрокинулись на бок. По словам представителя полиции, проводится масштабная спасательная операция. Поскольку в Баварии только что начались школьные каникулы по случаю католического праздника Троицы, власти опасаются, что в поезде могло быть много детей.

Причины катастрофы выясняются.