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    11:45, 17 Май 2021 | GMT +6

    Поезд со взрывоопасными веществами сошел с рельсов в США

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    СИБЛИ. КАЗИНФОРМ – Грузовой железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошел с рельсов неподалеку от города Сибли в штате Айова. Местные власти сообщают, что предварительной причиной инцидента стало обрушение моста, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на телеканал KTIV.

    Представители железнодорожной компании Union Pacific Railroad заявили, что инцидент произошел в 14:00 по местному времени в воскресенье. Всего с путей сошли 47 вагонов.

    В результате инцидента один человек пострадал, но он не является членом поездной бригады.

    Сразу же после аварии начался пожар, ставший серьезной угрозой, так как поезд перевозил удобрения и нитрат аммония. Пожарные начали эвакуацию жителей в радиусе примерно 8 километров.

    Представители Union Pacific Railroad подчеркивают, что пока не ясно, сколько по времени займет расчистка места инцидента, а также начали расследование причин схода поезда с путей.


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