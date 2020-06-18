Поезд сбил стадо овец в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На перегоне «Новалы-Сарышаган» пассажирский поезд сбил стадо овец в количестве 21 головы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

В результате проведенных мероприятий установлен хозяин домашних животных, 30-летний житель поселка Сарышаган Карагандинской области, который привлечен к административной ответственности (по ч. 1 ст.559 КРКоАП) за выпас скота в полосе отвода железных дорог, и на него наложен штраф в размере 5 МРП.

«Проблема беспечности людей и выпас домашнего скота на полотне железных дорог остается актуальной. Железная дорога является зоной повышенной опасности, о чем не раз предупреждали сотрудники транспортной полиции», - отметил заместитель начальника ДП на транспорте полковник полиции Нуржан Алибаев.

По его словам, каждый случай наезда на скот может привести к сходу с рельсов подвижного состава и к таким тяжелым последствиям, как травмирование людей или потеря перевозимого груза.

Транспортные полицейские вновь напоминают, что безнадзорный скот создает угрозу безопасности движения поездов. Также страже порядка просят граждан неукоснительно соблюдать правила нахождения на объектах железнодорожного транспорта, а также обращаются ко всем жителям населенных пунктов, по территории которых проходит железная дорога с просьбой обеспечить соблюдение правил выпаса домашних животных и не допускать их появления вблизи железной дороги.



