Поезд сбил отару овец в Алматинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 51-летнего жителя Алматинской области за выпас скота в полосе отвода железной дороги. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

На перегоне «Копа-Жиренайгыр» машинистом грузового поезда применено экстренное торможение , из-за нахождения на железнодорожных путях отары овец. Наезд предотвратить не удалось, в результате чего погибло 14 овец. Стоянка поезда составила 9 минут. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника департамента полиции на транспорте Сарыкул Жоланов.

По его словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками линейного отделения полиции на станции Шамалган установлен 51-летний житель Алматинской области, который является хозяином домашних животных.

«Мужчина привлечен к административной ответственности по ч.1 ст.559 КоАП РК « За нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог» и в отношении него составлен административный протокол», - подтвердил полковник полиции.

За январь было зарегистрировано 145 фактов экстренного торможения поездов, из них по причине нахождения людей - 37 , связанных с нахождением на железнодорожном полотне скота - 108.



