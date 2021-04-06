Поезд сбил лошадей в Павлодарской области
«На перегоне «Экибастуз-2-Экибастуз-
Транспортные полицейские ЛОП на станции Павлодар установили 41-летнего хозяина скота, добавили в ведомстве.
«Правонарушители привлечены к административной ответственности по части первой статьи 559 КоАП РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог», и в отношении них составлены административные протоколы (аналогичный случай произошёл в Алматинской области - Казинформ)», - резюмировал О. Бекиев.
Он напомнил, что запрещено осуществлять выпас скота в полосе отвода железной дороги. Это может привести не только к гибели животных, но и к повреждению подвижного состава, травмированию пассажиров в результате экстренного торможения поезда.
«За первый квартал в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 484 факта экстренного торможения. В том числе из-за выпаса скота в полосе отвода железных дорог 345 фактов, из них 121 факт с нахождением лошадей», - добавили в департаменте.
Фото пресс-службы регионального департамента полиции на транспорте