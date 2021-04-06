Поезд сбил лошадей в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На двух сельхозживотных машинист наехал, применив экстренное торможение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«На перегоне «Экибастуз-2-Экибастуз- Северный» Павлодарской области машинист, применив экстренное торможение, совершил наезд на двух лошадей», - сообщила журналистам пресс-служба регионального департамента полиции на транспорте со ссылкой на начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева.

Транспортные полицейские ЛОП на станции Павлодар установили 41-летнего хозяина скота, добавили в ведомстве.

«Правонарушители привлечены к административной ответственности по части первой статьи 559 КоАП РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог», и в отношении них составлены административные протоколы (аналогичный случай произошёл в Алматинской области - Казинформ)», - резюмировал О. Бекиев.

Он напомнил, что запрещено осуществлять выпас скота в полосе отвода железной дороги. Это может привести не только к гибели животных, но и к повреждению подвижного состава, травмированию пассажиров в результате экстренного торможения поезда.

«За первый квартал в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 484 факта экстренного торможения. В том числе из-за выпаса скота в полосе отвода железных дорог 345 фактов, из них 121 факт с нахождением лошадей», - добавили в департаменте.

Фото пресс-службы регионального департамента полиции на транспорте