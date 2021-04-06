РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:55, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Поезд сбил лошадей в Павлодарской области

    None
    None
    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На двух сельхозживотных машинист наехал, применив экстренное торможение, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «На перегоне «Экибастуз-2-Экибастуз-Северный» Павлодарской области машинист, применив экстренное торможение, совершил наезд на двух лошадей», - сообщила журналистам пресс-служба регионального департамента полиции на транспорте со ссылкой на начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева.
    Транспортные полицейские ЛОП на станции Павлодар установили 41-летнего хозяина скота, добавили в ведомстве.
    «Правонарушители привлечены к административной ответственности по части первой статьи 559 КоАП РК «Нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог», и в отношении них составлены административные протоколы (аналогичный случай произошёл в Алматинской области - Казинформ)», - резюмировал О. Бекиев.
    Он напомнил, что запрещено осуществлять выпас скота в полосе отвода железной дороги. Это может привести не только к гибели животных, но и к повреждению подвижного состава, травмированию пассажиров в результате экстренного торможения поезда.
    «За первый квартал в департаменте полиции на транспорте зарегистрировано 484 факта экстренного торможения. В том числе из-за выпаса скота в полосе отвода железных дорог 345 фактов, из них 121 факт с нахождением лошадей», - добавили в департаменте.
    Фото пресс-службы регионального департамента полиции на транспорте


    Теги:
    Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!