Поезд «Саламатты Қазақстан»: 100 тысяч казахстанцев в отдаленных районах страны получили помощь

Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» сегодня совершил свою последнюю поездку в этом году. В рамках проекта почти 89 тысяч жителей отдаленных сел, где отсутствуют медицинские учреждения, получили бесплатную медицинскую помощь, передает корреспондент агентства Kazinform.

- За 8 месяцев поезд проехал свыше 18 тысяч километров. Путь начался в Алматы и закончился в Жамбылской области. Поезд побывал в 121 отдаленной станции в 17 регионах страны, - сообщила директор Фонда поддержки социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» Альфия Адиева в ходе пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

По ее данным, в среднем на каждой станции врачи проводили прием граждан в течение двух дней. Они оказывали первичную медико-санитарную и консультативно-диагностическую помощь, проводили обследования пациентов с помощью лабораторных методов и при необходимости небольшие операции и выдавали направления на лечение в крупные города.

В целом, медицинская помощь оказана почти 89 тысячам казахстанцам, из них 19 тысяч – дети. Было проведено около 195 тысяч консультаций, 11,3 тысячи гражданам сделаны операции.

Главный врач поезда Айнур Егинбаева отметила, что специалисты после основного осмотра посещали дома лежачих пациентов, а также реагировали на экстренные вызовы.

Фото: Kazinform

Состав медицинского персонала состоял из 35 квалифицированных специалистов различного профиля: терапевта, педиатра, кардиолога, невропатолога, окулиста, ЛОРа, гинеколога, хирурга, уролога, стоматолога. Поезд был оснащен японским и немецким медицинским оборудованием. По мере необходимости были проведены полные общие и биохимические анализы, рентгенография и флюорография, ультразвуковое исследование внутренних органов и сосудов, электрокардиограмма, гастрофиброскопия, другие виды диагностических исследований.

Впервые в этом году, как подчеркнула Альфия Адиева, в проект были включены такие специалисты, как медиатор и юрист. По данным руководителя Международного института медиации Жанар Усипбековой, бесплатная правовая и медиативная помощь была оказана более 10 тысяч раз. В том числе 5000 граждан получили юридическую консультацию, свыше 3000 – консультации медиатора. Благодаря проведенной работе подписано свыше 500 соглашений по спорным вопросам.

Как добавил директор Фонда социальных проектов при АО «НК «Қазақстан темір жолы» Ербол Кенгербаев, из года в год работу поезда обеспечивает бригада во главе с начальником поезда.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

- Медицинский поезд сам по себе уникальный. Он состоит из восьми медицинских вагонов. Четыре вагона отведены непосредственно для медицинской работы. Они были переоборудованы под медицинские кабинеты, чтобы были все условия для пациентов. Вагон-дизель-генератор отвечает за бесперебойную работу всего медицинского оборудования и по своей мощности способен в случае ЧС подпитать энергией небольшой населенный пункт. Еще два вагона отведены для персонала, врачей, медиаторов, юристов, чтобы в течение всей работы медицинского пункта они могли находиться в условиях, приближенных к домашним, - сказал он.

В этом году от имени группы компаний АО «Самрук-Қазына» на реализацию проекта было направлено 590 млн тенге.

Напомним, медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» стартовал 26 апреля со станции Алматы-2.