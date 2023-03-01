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Поезд с цистернами пропана сошел с рельсов во Флориде

1 Марта 2023, 10:58
Поезд с цистернами пропана сошел с рельсов во Флориде Фото: twitter.com

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Шесть вагонов поезда, в том числе два с пропаном, сошли с рельсов во вторник в округе Ламантин американского штата Флорида, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ABC News.

Вице-президент железной дороги «Seminole Gulf Railroad» Роберт Фэй сообщил, что из шести вагонов пять полностью перевернулись на бок – четыре перевозили гипсокартон и один пропан. Шестой вагон-цистерна с пропаном сошел с рельсов, но остался в вертикальном положении.

По информации пожарно-спасательной службы, специалисты по охране труда и пожарные команды работают на месте аварии.

По данным офиса шерифа округа Ламантин, непосредственной опасности или утечек нет, никто не пострадал.

Поскольку цистерна с 30 тысячами галлонов пропана не получила повреждения, спасательные службы предпримут попытку поднять ее в вертикальное положение без выгрузки жидкого горючего.

Спасательная операция во Флориде займет несколько дней, а восстановительные работы разрушенного участка железной дороги будут завершены к 6 марта. Полиция обеспечивает безопасность вблизи места аварии.

Министерство транспорта Флориды проводит расследование инцидента.


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