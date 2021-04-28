Поезд привлекли к тушению пожара на берегу Иртыша в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели для окончательной ликвидации возгорания сухой травы на берегу реки Иртыш в городе Усть-Каменогорске задействовали пожарный поезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

27 апреля поступило сообщение о том, что по левому берегу реки Иртыш в городе Усть-Каменогорске горит сухая трава. Огонь из-за ветра молниеносно охватил большую территорию в труднодоступном месте. Чтобы оперативно добраться до очага возгорания, пожарные задействовали лодки для доставки личного состава, который помимо пожарных автомобилей тушил огонь с помощью хлопушек и ранцевых лесных огнетушителей.

«В качестве дополнительных сил спасатели также привлекли пожарный поезд АО «НК «Қазақстан темір жолы», дислоцирующийся на станции «Защита», с личным составом в количестве 11 человек, которые наравне со спасателями департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО вступили в схватку с огнем. Благодаря взаимодействию и совместным усилиям пожар был полностью ликвидирован на площади 30 га», - сообщили в ведомстве.

Всего на месте происшествия работали 24 человека личного состава ДЧС ВКО, 5 единиц техники, 2 лодки и пожарный поезд «Қазақстан темір жолы» с личным составом 11 человек.



