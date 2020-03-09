Поезд наехал на табун лошадей в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Грузовой поезд наехал на табун лошадей в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ».

«7 марта т.г. в 04:55 в Линейный отдел полиции на станции Кокшетау поступило сообщение о том, что на перегоне «Карагай-Уголки» машинистом грузового поезда применено экстренное торможение из-за наезда на 37 голов лошадей. По данному факту на место происшествия выехала следственно-оперативная группа ЛОП на станции Кокшетау», - подтвердила пресс-служба департамента полиции на транспорте.

Как отметили в ведомстве, в результате проведенных мероприятий установлен пастух скота, 43-летний житель Акмолинской области, который привлечен к административной ответственности по ст. 559 ч.1 КРКоАП (За выпас скота в полосе отвода железных дорог), его оштрафовали на 5 МРП.

Между тем, в Сети распространяется видео, на котором видно, как вдоль железнодорожного полотна лежат погибшие животные.



