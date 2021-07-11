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Поезд наехал на мужчину в Уральске

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
11 Июля 2021, 23:54
Поезд наехал на мужчину в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Уральске поезд наехал на мужчину, пролезающего под вагоном с велосипедом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал НК «Қазақстан темір жолы».

«11 июля на территории частного подъездного пути станции Уральск при производстве маневровых работ машинист локомотива заметил постороннего человека, пролезающего под вагоном с велосипедом, и немедленно остановил состав.

Несмотря на предпринятые меры, наезд предотвратить не удалось. Пострадавшему была вызвана «Скорая помощь». Мужчину, 1980 года рождения, с травмами обеих ног доставили в многопрофильную городскую больницу», - говорится в сообщении компании.

Об инциденте железнодорожники сообщили работникам ЛОВД станции Уральск.

Причина произошедшего расследуется. По предварительной версии, пострадавший нарушил правила перехода через железнодорожные пути.

КТЖ   Западно-Казахстанская область   Происшествия   Транспорт   Регионы Казахстана   Авария с Поездом  
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