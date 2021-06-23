Поезд из Алматы в Павлодар будет ходить ежедневно

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №31/32 «Алматы-2 – Павлодар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 16 июня 2021г. и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 22 июня 2021г. увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №31/32 «Алматы-2 – Павлодар».

Вместо назначенных дат, с 26 июня 2021 года он будет курсировать ежедневно, отправлением из Алматы-2.

При этом запрет на продажу билетов и на посадки/высадки на/из станций Дегелен, Семей, Жана-Семей, Шар, Жангиз-Тобе, Жарма, Ушбийк, Аягоз и Актогай сохраняется.

«В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять железнодорожные билеты онлайн на сайте Bilet.railways.kz, и используя мобильное приложение «Билеты КТЖ», а также соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов», - говорится в сообщении НК «КТЖ».