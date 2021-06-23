РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    04:51, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Поезд из Алматы в Павлодар будет ходить ежедневно

    None
    None
    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №31/32 «Алматы-2 – Павлодар». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КТЖ».

    В соответствии с решением Межведомственной комиссии РК от 16 июня 2021г. и письма Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК от 22 июня 2021г. увеличивается периодичность курсирования пассажирского поезда №31/32 «Алматы-2 – Павлодар».

    Вместо назначенных дат, с 26 июня 2021 года он будет курсировать ежедневно, отправлением из Алматы-2.

    При этом запрет на продажу билетов и на посадки/высадки на/из станций Дегелен, Семей, Жана-Семей, Шар, Жангиз-Тобе, Жарма, Ушбийк, Аягоз и Актогай сохраняется.

    «В период распространения коронавирусной инфекции просим пассажиров оформлять железнодорожные билеты онлайн на сайте Bilet.railways.kz, и используя мобильное приложение «Билеты КТЖ», а также соблюдать масочный режим на территории вокзалов и внутри поездов», - говорится в сообщении НК «КТЖ».


    Теги:
    Транспорт КТЖ Алматы для mail.ru Павлодарская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 12:05
    Уличных торговцев защитили в Уральске
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!