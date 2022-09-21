21 Сентября 2022, 10:11

Поезд «Алматы-Петропавловск» произвел экстренную остановку из-за неисправности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пассажирский поезд №105 сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку из-за технической неисправности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚТЖ».

«21 сентября в 04:27 пассажирский поезд №105 сообщением Алматы-Петропавловск произвел экстренную остановку на участке «Караганда-Астана» из-за неисправности технического вагона. В поезде находилось 184 пассажира. Жертв и пострадавших нет.

АО «Пассажирские перевозки» занимается вопросами организации отправки пассажиров остановленного состава до мест назначения пассажиров согласно проездным документам», - сообщили в пресс-службе компании.

Пассажиры данного поезда №105 с перегона Мырза Шокай до станции Астана рассажены на поезд №3/4 Алматы-Нурсултан-Нурлы жол (Тальго). Пассажиры следовавшие до станций Курорт-Боровое, Кокшетау и Петропавловск, со станции Астана до станции Петропавловск отправлены отдельным составом из стандартных вагонов (4 купейных вагона). Поезд №105/106 Алматы-2 – Петропавловск отменяется на два рейса до 26 сентября.

Для проведения расследования создана комиссия АО «НК «ҚТЖ».