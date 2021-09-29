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    20:35, 28 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Поезд «Алматы-Нур-Султан» был экстренно остановлен сорвавшим стоп-кран пассажиром

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошел 27 сентября на участке Отар-Шу Жамбылской области. В результате происшествия поезд отстал от времени маршрута на семь минут, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте МВД РК.

    В ходе проверки сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя. Им оказался 28-летний житель Карагандинской области.

    В отношении мужчины составили административный протокол по ст. 560 КоАП РК. В соответствии с этой статьей, за незаконную остановку поезда полагается штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге.)

    Пресс-служба ДП на транспорте



    Теги:
    Транспорт Происшествия Правоохранительные органы
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