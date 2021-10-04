Поэту Бахытжану Канапьянову исполнилось 70 лет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь правления Союза писателей Казахстана, лауреат Государственной премии РК, поэт Бахытжан Канапьянов сегодня отмечает 70-летний юбилей, передает МИА «Казинформ».

Творчество Бахытжана Канапьянова широко известно в Казахстане и за рубежом. Он является лауреатом различных престижных литературных премий. Его произведения переведены на многие языки мира и изданы отдельными книгами в разных странах. В 2017 году вышедшая в Париже на французском языке его книга «Обратная перспектива» была презентована в Штаб-квартире ЮНЕСКО.

Он также известен как переводчик, сценарист и издатель. В свое время им был осуществлен перевод на русский язык жемчужины народного творчества - эпоса «Кыз-Жибек». По мнению многих специалистов, это лучший перевод на русский язык этого литературного памятника. В различные годы им были также переведены на русский язык произведения Абая, Шакарима, Магжана.

В середине 90-х годов был секретарем Союза кинематографистов Казахстана. Интересно, что в молодости Бахытжан Канапьянов был ассистентом режиссера Эмиля Лотяну на съемках легендарного фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

Издательским домом «Жибек Жолы», руководимым Б. Канапьяновым, изданы произведения многих казахстанских и зарубежных авторов, в том числе 50-томное собрание сочинений Мухтара Ауэзова.

В настоящее время Бахытжан Канапьянов - секретарь Союза писателей Казахстана, курирующий вопросы взаимодействия литературы разных стран мира.

Как собкор «Литературной Газеты», опубликовал в ней свыше 50 статей о литературной жизни Казахстана.

В декабре 2020 года Бахытжан Канапьянов за книгу стихов «Достояние души» стал лауреатом Государственной премии РК.

Поздравляем выдающегося поэта с юбилеем и желаем ему здоровья и вдохновения.