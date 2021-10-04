РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Поэту Бахытжану Канапьянову исполнилось 70 лет

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Секретарь правления Союза писателей Казахстана, лауреат Государственной премии РК, поэт Бахытжан Канапьянов сегодня отмечает 70-летний юбилей, передает МИА «Казинформ».

    Творчество Бахытжана Канапьянова широко известно в Казахстане и за рубежом. Он является лауреатом различных престижных литературных премий. Его произведения переведены на многие языки мира и изданы отдельными книгами в разных странах. В 2017 году вышедшая в Париже на французском языке его книга «Обратная перспектива» была презентована в Штаб-квартире ЮНЕСКО.

    Он также известен как переводчик, сценарист и издатель. В свое время им был осуществлен перевод на русский язык жемчужины народного творчества - эпоса «Кыз-Жибек». По мнению многих специалистов, это лучший перевод на русский язык этого литературного памятника. В различные годы им были также переведены на русский язык произведения Абая, Шакарима, Магжана.

    В середине 90-х годов был секретарем Союза кинематографистов Казахстана. Интересно, что в молодости Бахытжан Канапьянов был ассистентом режиссера Эмиля Лотяну на съемках легендарного фильма «Мой ласковый и нежный зверь».

    Издательским домом «Жибек Жолы», руководимым Б. Канапьяновым, изданы произведения многих казахстанских и зарубежных авторов, в том числе 50-томное собрание сочинений Мухтара Ауэзова.

    В настоящее время Бахытжан Канапьянов - секретарь Союза писателей Казахстана, курирующий вопросы взаимодействия литературы разных стран мира.

    Как собкор «Литературной Газеты», опубликовал в ней свыше 50 статей о литературной жизни Казахстана.

    В декабре 2020 года Бахытжан Канапьянов за книгу стихов «Достояние души» стал лауреатом Государственной премии РК.

    Поздравляем выдающегося поэта с юбилеем и желаем ему здоровья и вдохновения.


    Теги:
    Культура
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!