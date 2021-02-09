Поэтическо-музыкальный спектакль к юбилею Мукагали Макатаева подготовил столичный театр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В честь 90-летнего юбилея великого казахского поэта Мукагали Макатаева столичный Музыкальный театр юного зрителя подготовил поэтический спектакль «Ғашық жүрек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Премьера поэтическо-музыкального спектакля «Ғашық жүрек», посвященного 90-летию Мукагали Макатаева, состоится 9, 10 и 11 февраля. Режиссер-постановщик – актер театра Аман Гумаров.

Постановка «Ғашық жүрек» состоит из красивых песен, которые были написаны по мотивам лирической поэзии автора. Зрители услышат много знакомых и полюбившихся всем стихотворений Мукагали Макатаева. В них воспеваются жизнь, сила любви, честная дружба, уважение к Родине и природе и другое.

Поэтическо-музыкальный спектакль в первую очередь призван приблизить зрителей к творчеству яркого представителя казахской литературы. Постановка приобщает молодых людей к культуре и духовности, любви и доброте.

Образ Мукагали Макатаева воплотил на сцене Казбек Ескара, роль друга поэта Шамиля исполнили Ерназар Жанатилек и Аскар Жумабеков. В спектакле задействованы все артисты театра.

Ранее сообщалось, что управление по вопросам молодежной политики города Нур-Султан запускает республиканский челлендж по чтению стихотворений Мукагали Макатаева, посвященный 90-летию выдающегося казахского поэта.

Напомним, сегодня исполняется 90 лет со дня рождения великого казахского поэта Мукагали Макатаева.