Поэтический конкурс среди молодёжи организовали в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Студент из Жезказгана занял первое место в поэтической дуэли среди молодёжи Карагандинской области, посвящённой 30-летию Независимости Казахстана. Организовало творческий батл управление по вопросам молодёжной политики, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Всего в конкурсе участвовало 20 молодых поэтов. Они на суд жюри представили по три произведения, одно из них - на тему 30-летия Независимости страны, а затем в офлайн-формате прочли своё стихотворение.

Первое место занял студент 4-го курса музыкального колледжа города Жезказгана Мади Олжабай. Второй стала учащаяся 2-го курса Карагандинского университета Казпотребсоюза Жанерке Кадербек. И третье место разделили между собой четверокурсник и первокурсник КарУ Бектас Жуман и Тлеужан Камыспаев соответственно.

«Я пишу стихи с пятого класса. Первое стихотворение «Анаға арнау» посвятил своей маме. На конкурс предоставил три произведения – «Мен қазақпын», «Абай - бір әлем» и «Кешірші, жаным». А в финале прочёл «Сен мені...» и «Мен ғашық бола алмай жүрмін». Я рад, что победил. И до этого конкурса у меня были определённые достижения – два раза получал Гран-при на областных конкурсах, а также в районных Абаевских чтениях стал первым», – рассказал Мади Олжабай.

Участникам конкурса вручили благодарственные письма и специальные скульптуры. А победителям – денежные сертификаты и дипломы.