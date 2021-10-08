Поэтапное смягчение карантинных мер идет в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С 1 октября 2021 года Карагандинская область вошла в «желтую» зону, при сохранении стабильной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции с 8 октября 2021 г. будут введены новые критерии ограничения работы социально-экономических объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению главного санитарного врача Карагандинской области в регионе возобновляется деятельность объектов, не участвующих в проекте «ASHYQ» в воскресные дни:

- непродуктовых магазинов (отдельно стоящих), в том числе площадью более 2000 м2;

- крытых рынков (продуктовых и непродуктовных);

- саун, СПА-центров, бассейнов;

- спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров и фитнес-центров, включая йога-центры;

- торгово-развлекательных центров, торговых домов;

Также вводяться послабления режима работы объектов, не участвующих в проекте «ASHYQ»:

- снимается ограничение заполняемости группы не более 15 человек в детских кабинетах коррекции, детских и взрослых образовательных центрах;

- снимается ограничение заполняемости 80% в организациях в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, санаторно-курортные организации, дома/базы отдыха, туристические базы и др.);

- отменяется требование работы по предварительной записи в центрах и салонах красоты, парихмакерских, на объектах оказывающих косметологические услуги, а так же услуги маникюра и педикюра;

Послабление карантинных мер коснулось и объекты общественного питания, (в помещении) по типу ресторана, кафе и кофейни. Им разрешается работать с 7 до 24.00 часов при заполняемости до 50%, но не более 50 мест, а с использованием приложения «Ashyq» разрешается увеличить количество людей до 60 человек;

- объектам общественного питания по типу столовых разрешается работать в круглосуточном режиме как при условии использования приложения «Ashyq», так и без него (ранее было до 24.00);

Без использования приложения «Ashyq» разрешается проведение спортивных мероприятий со зрителями при заполняемости не более 15%, при этом при условии использования приложения «Ashyq» и наличия «зеленого статуса» у спортсменов и зрителей заполняемость может быть увеличена до 50%.

Также разрешается проведение репетиций на объектах культуры, но не более 30 человек, а с использованием приложения «Ashyq» разрешается увеличить количество людей до 50 человек.

Помимо этого возобновляется деятельность театров, кинотеатров, концертных залов, филармонии при заполняемости не более 20%, а с использованием приложения «Ashyq» разрешается увеличить заполняемость до 40 %.

Городским нерегулярным (туристическим) перевозкам разрешается работать при заполняемости на 75%, но не более 15 человек, а с использованием приложения «Ashyq» , разрешается увеличить количество людей до 25 человек.

При условии использования приложения «Ashyq» разрешается:

- увеличить количество посетителей с 30 до 50 человек в караоке, лотерейных клубах и иных точках реализации лотереи, детских развлекательных центрах (крытых, площадью от 500 до 1000 кв.м.), букмекерских конторах, а так же в банкетных залах для проведения поминок;

- увеличить количество посадочных мест с 50 до 60 в банкетных залах для обслуживания по типу ресторанов и кафе:

- увеличить заполняемость с 30% до 50% в бильярдных, компьютерных клубах, включая PlayStation клубы, боулингах.

(При отсутствии приложения « Ashyq « деятельность вышеуказанных объектов запрещена)

Кроме того разрешается уменьшить количество сотрудников на дистанционной форме работы с 80% до 50% в государственных органах (организаций, предприятий), органах квазигосударственного сектора, национальных кампаниях, иных организациях, а также офисах субъектов предпринимательства.

При условии проведения вакцинации сотрудников против COVID -19 разрешается осуществлять деятельность без учёта требований по процентному соотношению сотрудников работающих на дистанционном и очном формате работы. При этом допускается работа в очном режиме всех сотрудников, получивших полный курс вакцинации против COVID -19 и переболевших COVID -19 в течение последних 3 месяцев .

На объектах, участвующих в проекте «Ashyq», при наличии безопасного (зеленого) статуса:

- количество гостей, при проведении торжественных, памятных, семейных мероприятий (банкеты, свадьбы, юбилеи) конференции, форумы, зрелищные, и иные мероприятия с массовым скоплением людей, увеличено с 50 до 70 человек, при этом заполняемость не должна превышать 50% от проектной мощности;

- количество посетителей при проведении выставок увеличено с 200 до 300 человек, при заполняемости не более 70%;

- количество людей на марафонах (на открытом воздухе) увеличено с 500 до 800 человек;

- количество зрителей при проведении спортивных мероприятий увеличено с 50% до 70% от числа посадочных мест на трибунах;

- заполняемость спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров (тренировки), а так же религиозных объектов (при проведении коллективных богослужений в закрытых помещениях) увеличена с 20% до 30% от проектной мощности.

Постановление вступает в силу с 8 октября текущего года.