Поэтапное повышение минимальной зарплаты до 2025 года заложено - Минтруда

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В документе Стратегического развития страны до 2025 года предусмотрено поэтапное повышение минимальной заработной платы. Об этом в ходе онлайн пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заявил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для того чтобы снижать безработность и помогать доходами, есть большое количество временных рабочих мест до одного года, субсидируемые государством. Конечно же, здесь роль работодателя очень важна. Мы всегда выступаем за сохранение рабочих мест. Эти меры должны осуществляться сообща. Мы активно ведем социальное партнерство. У нас порядка 135 тысяч меморандумов заключены с компаниями совместно с профсоюзами, где работодатели берут ответственность за сохранение рабочих мест. У нас около 140 тысяч заключенных коллективных договоров. Касательно уровня заработной платы, я отношусь к уровню заработной платы в стране неположительно. По данным Комитета по статистике, у нас средняя заработная плата в стране чуть не дотягивает до 200 тысяч тенге: это до уплаты налогов, а значит, на руки получают и того меньше. Причем 77 % населения получают меньше, чем 200 тысяч тенге», - пояснил Биржан Нурымбетов.

Он также отметил, что выступает за то, чтобы повышать доходы населения.

«Заработная плата, конечно, у нас небольшая. Я всегда выступаю, в первую очередь, за то, чтобы повышать доходы населения. Отсюда и вопросы адресной социальной помощи и социального обеспечения. Поэтому мы работаем в рамках социального партнерства, чтобы работодатели как-то системно шли на повышение заработных плат. Со своей стороны, у нас есть единый показатель в Трудовом кодексе, который регулируется законом – это минимальная заработная плата, я к ней отношусь критично», - заявил министр труда и социальной защиты населения РК.

«Сегодня она у нас небольшая. Мы, Министерство труда и социальной защиты населения РК, считаем, что нужно ее поэтапно повышать. Конечно, сейчас не те времена, это расходное мероприятие. Но, тем не менее, в документе Стратегического развития страны до 2025 года поэтапное повышение минимальной заработной платы мы все-таки заложили», - заключил Биржан Нурымбетов.