9 Июля 2022 03:24

Поэтапно повышать зарплаты сотрудникам МЧС будут в РК

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сотрудникам МЧС поэтапно будут повышать зарплату по поручению Главы государства. Об этом сообщил в ходе брифинга в Актобе министр по ЧС Юрий Ильин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр по ЧС прибыл в регион 7 июля, посетил ряд подразделений ДЧС, ситуационный центр, авиаремонтный завод.

«Повышение зарплаты у нас идет поэтапно в течение двух лет, по поручению Главы государства к 2023 году не только сотрудники МЧС, но и Министерства обороны, внутренних дел должны быть приравнены к 80% аналогичной зарплаты сотрудников КНБ. Средняя зарплата рядового нашего сотрудника без стажа составляет около 113 тыс. Примерно планируется повысить, чтобы на первом этапе сотрудник получал около 150-180 тыс. тенге без надбавок.

Моя задача как министра состоит в том, чтобы соцпакет сотрудников органов гражданской защиты также распространялся и на сотрудников Министерства обороны, МВД. Чтобы те специалисты, кто не имеет собственного жилья, получили возможность иметь денежное довольствие для найма жилья, а в случае переезда к новому месторасположению, чтобы были подъемные. Третий вопрос - обязательные условия для получения пайкового довольствия для сотрудников МЧС, которые заступают на ежесуточное дежурство», - сказал Ю. Ильин.

По словам министра, для повышения зарплаты, улучшения сотрудников МЧС необходимо внести изменения в законодательство.