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Поэт Улугбек Есдаулет проголосовал на референдуме в Турции

Автор:  
Гульзат Сахова
5 Июня 2022, 18:11
Поэт Улугбек Есдаулет проголосовал на референдуме в Турции

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель правления Союза писателей Казахстана, поэт Улугбек Есдаулет заявил, что проголосовал за референдум в Анкаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поэт сообщил на своей странице в Facebook о том, что проголосовал на референдуме в Посольстве Казахстана в столице Турции.

«В целом в Турции работают три избирательных участка в Анкаре, Стамбуле, Анталии. Проголосовать на избирательные участки референдума сегодня пришли многие наши соотечественники», - написал Улугбек Есдаулет.

Ранее сообщалось, что граждане РК смогут проголосовать на референдуме за рубежом.


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