Поэт Мерей Карт: Основные проблемы Семея – безработица и низкие зарплаты

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – О настоящем и будущем новой области, которая будет названа в честь великого поэта, в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» высказался председатель регионального филиала Союза писателей РК в Семее, лауреат государственной молодежной премии «Дарын» Мерей Карт.

– Стало известно, какие районы войдут в состав Абайской области. Как по-вашему, это распределение городов и районов правильное?

– По решению областного маслихата в Восточно-Казахстанской области остаются города Усть-Каменогорск и Риддер, Глубоковский, Зайсанский, Катонкарагайский, Курчумский, Самарский, Тарбагатайский, Уланский, Шемонаихинский и Алтайский районы. К Абайской области будут относиться города Семей и Курчатов, Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы. Я это решение поддерживаю. Правильно вернуть в подчинение Семея прежнюю территорию. Также многие ожидали разделения Тарбагатайского и Аксуатского районов. Далее, вхождение крупных районов – Урджарского, Аягозского, – в Абайскую область выгодно с экономической точки зрения.

– Какие вопросы являются наиболее актуальными для Семея, который станет административным центром новой области?

– В городе очень много нерешенных вопросов. Самые важные из них – безработица и низкий уровень жизни населения. В Семее было закрыто множество предприятий, от мясокомбината до кожевенного завода. Поскольку новых производств не открывалось, выросла безработица. Низкие зарплаты привели к ухудшению положения граждан. Нельзя также не отметить, что качество дорог в городе не выдерживает никакой критики. Люди устали от разбитых дорог, которые не ремонтируются как следует. Также актуален вопрос освещения улиц. Некоторые улицы не освещены. Дети боятся возвращаться домой после школы в темноте. Кроме того, многие улицы сохраняют идеологически устаревшие названия. Нужно переименовать улицы, названные в советское время в честь людей, которых никто не помнит.

– Какие меры, на Ваш взгляд, нужно принять для улучшения жизни людей, повышения уровня их доходов?

– В первую очередь, нужно запустить ранее закрытые крупные заводы и фабрики. Необходимо создавать условия для частного бизнеса, оказывать ему государственную поддержку. Только тогда будет создано много рабочих мест.

– Население считает, что после объявления об образовании Абайской области в Семее значительно выросли цены на жилье. Также увеличилась арендная плата за офисные здания и помещения. Как Вы считаете, возможно ли общее повышение цен в городе?

– Действительно, сейчас в Семее резко выросли цены на недвижимое имущество. Особенно подорожали жилье и земельные участки. Это естественно, поскольку город становится областным центром. Но, соответственно, должны расти и зарплаты у людей. Нельзя допускать чрезмерного роста цен. Нужно, чтобы со стороны акимата был соответствующий контроль.

– Довольны ли Вы работой акимов, руководивших городом до сих пор?

– Раньше, когда не было самостоятельной области с центром в Семее, все зависело от Усть-Каменогорска. Городские акимы только осваивали деньги, выделяемые из области, выполняли поручения сверху. По этой причине в город не привлекались крупные инвестиции. При мне в Семее было шесть акимов: Нурлан Омаров, Мейрамхат Айнабеков, Айбек Каримов, Ермак Салимов, Нурымбет Сактаганов и Бактыжан Байахметов. За короткое время сменилось шесть руководителей. Из них больше всего вспоминают Мейрамхата Айнабекова. Он поддерживал связь с населением, внес большой вклад в развитие города.

– Чего ждут жители от образования новой области?

– В городе все были рады, когда узнали, что образуется Абайская область. Общественность надеется на лучшее, все давно ждут изменений. Люди хотят, чтобы улучшилась инфраструктура, были благоустроены улицы, созданы новые места для отдыха. Как я уже говорил, в основном, все хотят устроиться на работу, получать хорошую зарплату. Сам я, поскольку работаю в области литературы, хотел бы, чтобы оказывалась поддержка писателям и поэтам. Хорошо, если на родине Абая, Шакарима и Мухтара будут реализованы новые литературные проекты.

– Как Вы думаете, вернутся ли в Семей местные уроженцы – квалифицированные специалисты, образованные молодые люди, работающие в других городах?

– Известно, что из этих мест вышло немало хороших специалистов в самых разных сферах. Многие из них работают в различных государственных учреждениях, вплоть до аппарата Президента, в крупных компаниях. Я призываю их приехать и работать здесь. Конечно, все не вернутся. Чтобы поднять Семей, нужны квалифицированные кадры. Но, нельзя сказать, что здесь никого не осталось. В городе много опытных специалистов, давно работающих в разных сферах.

– Что Вы хотели бы сказать в завершение нашей беседы?

– О трудностях и нуждах Семея уже давно все сказано. Теперь уже скоро пожелания людей исполнятся. Мы надеемся, что жизнь в новой области, в новом Казахстане будет хорошей. Хочу призвать всех земляков объединить свои усилия для процветания родной земли.

– Спасибо за беседу.