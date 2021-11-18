Поэт из Каражала стал призёром республиканской конференции в честь 30-летия Независимости Казахстана

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Молодой поэт из Каражала Жалгас Артыкбаев награждён дипломом первой степени в номинации «Гражданский активист – Лидер 2021» на республиканской конференции в честь 30-летия Независимости Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата региона.

Конференция «Тәуелсіз елдің көшбасшы жастары», посвящённая юбилею независимости, состоялась во дворце Достык в Нур-Султане. В ней приняли участие представители культуры, депутаты, молодёжь из разных областей страны, внёсшие значительный вклад в развитие гражданского общества.

– На конференции я познакомился с очень интересными людьми, которые, так же как и я, пытаются улучшить наше общество. Я прочитал там свои стихи. Они понравились участникам и главному гостю – автору герба Жандарбеку Малибекулы. Я вернулся из столицы сразу с двумя наградами – дипломом первой степени в номинации «Гражданский активист – Лидер 2021» и с позолоченным нагрудным знаком, полученным из рук Жандарбека-ага. Для меня это огромная честь, – рассказал Жалгас Артыкбаев.

Стоит отметить, что в июне этого года Жандарбек одержал победу в республиканском конкурсе «Лучший молодой поэт – 2021». Он с детства увлекается поэзией и пишет стихи. На сегодняшний день у акына более пятидесяти произведений. В будущем он хочет издать свой сборник стихотворений.