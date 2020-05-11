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Поединок Головкин — «Канело» занял второе место в списке лучших боев десятилетия

Редактор:  
Ринат Дусумов
11 Мая 2020, 04:04
Поединок Головкин — «Канело» занял второе место в списке лучших боев десятилетия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сайт Mymmanews.com составил список из семи лучших боксерских поединков десятилетия, в который был включен второй бой Геннадия Головкина с Саулем «Канело» Альваресом, сообщает Sports.kz.

«В 2018 году поединок „Канело« и Головкина фигурировал в журнале „Ring« как „Битва года«. Это был их матч-реванш. Бой состоялся на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе. Оба боксера наносили тяжелые удары на протяжении всего боя. Удивительно, но ни один из них не был нокаутирован до двенадцатого раунда. Альварес победил Головкина единогласным решением», — говорится в сообщении портала.

ТОП-7 лучших боев десятилетия, по версии издания:
1. Флойд Мэйвезер — Мэнни Пакьяо (2015)
2. Сауль Альварес — Геннадий Головкин (2018)
3. Дэвид Хэй — Дерек Чисора (2012)
4. Тимоти Брэдли — Руслан Проводников (2013)
5. Миккел Кесслер — Карл Фроч (2010)
6. Франсиско Варгас — Орландо Салидо (2016)
7. Теренс Кроуфорд — Юриоркис Гамбоа (2014)

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