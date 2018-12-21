Поединок Головкин - «Канело» назвали лучшим боем-2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Популярный американский ресурс о боксе The Sweet Science признал второй поединок Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса лучшим боем уходящего 2018 года, сообщает Sports.kz.

Напомним, событие состоялось на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе 15 сентября и завершилось победой «Канело» решением судей.

«Когда Головкин и Альварес сразились впервые в сентябре 2017-го, они произвели захватывающий 12-раундовый поединок, полный драмы и ожиданий, но завершившийся ничьей. После 12 раундов оба чувствовали себя победителями, а команда Головкина обвинила „Канело" в том, что он не дрался как настоящий мексиканец. Это задело Альвареса больше, чем любой из ударов Головкина.

Когда они встретились снова в сентябре этого года, GGG и „Канело" стояли в нескольких дюймах друг от друга и обменивались ударами, от которых бы упал и супертяжеловес. Сотрясение их ударов заставило зрителей трепетать. Наблюдать вживую - единственный способ смотреть поединок такого масштаба. Телевидение не отражает в полной мере того, что эти боксеры предоставили фанатам.

На T-Mobile Arena Альварес ошеломил Головкина ударами, которые свалили бы норовистого слона. В свою очередь, Головкин „бомбил" череп „Канело" такими ударами, от которых бы разбилось пуленепробиваемое стекло. Но после 12 потрясающих раундов оба стояли, глядя друг другу в глаза и зная, что сделали все возможное. На этот раз Альварес был признан победителем предельно близким решением судей.

Ни в одном другом бою в 2018 году не было более захватывающего и насыщенного поединка с большим количеством ударов, чем в рематче „Канело" и GGG», - пишет tss.ib.tv.