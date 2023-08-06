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    16:28, 06 Август 2023 | GMT +6

    Поединок Цукерберга и Маска будут транслировать в соцсети X

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    Фото: foxnews.com
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Поединок американских предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга будет транслироваться в социальной сети X (ранее Twitter). Об этом заявил основатель SpaceX и Tesla, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Бой Цука против Маска будет транслироваться в прямом эфире на X. Все вырученные средства пойдут на благотворительность для ветеранов», — написал он в X.

    Ранее в СМИ сообщалось, что между предпринимателями Марком Цукербергом и Илоном Маском разгорелся конфликт из-за запуска социальной сети Threads — аналога Twitter от Meta.

    В начале лета Илон Маск объявил, что Twitter будет ограничивать количество твитов в день, которые могут читать обладатели разных учетных записей (платных и бесплатных). Это вызвало шквал критики со стороны как пользователей, так и специалистов по маркетингу, и позволило прямому конкуренту Twitter – сервису Threads, запущенному компанией Марка Цукерберга Meta, - за пять дней набрать 100 млн новых подписчиков.

    Об активной регистрации пользователей на своей странице писал сам глава Meta.

    Сейчас миллиардеры активно готовятся к поединку. Об этом они сообщили в социальных сетях.

    Глава корпорации Meta провел тренировку с действующими чемпионами UFC Исраэлем Адесанья и Александром Волкановски.

    Илон Маск на своей странице сообщил, что будет использовать приемы из фильма «Розовая пантера» и аниме.

    «Для подготовки к бою я буду использовать технику знаменитого инспектора Клюзо, и Като будет атаковать меня в случайные моменты», — написал он.

    Основатель SpaceX также отметил, что активно готовится к бою, поднимая тяжести.

    «Поднимаю тяжести в течение дня, готовлюсь к бою. У меня нет времени заниматься, поэтому я просто привожу их на работу», — поделился Илон Маск в X.


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